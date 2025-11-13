大ヒット映画『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』（2023）の続編映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』の予告編が公開された。あわせてポスタービジュアルと場面写真も公開されている。 ﻿ 本作は、全世界興行収入13億6,087万ドルを記録し、2023年No.2の大ヒットを記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ