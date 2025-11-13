ひと際目立つ赤いSM先日、岐阜県高山市で開催されたオーナー向けイベント、『シトロエニスト・ランデブー・オーナーズフェスティバル2025』の会場には歴代シトロエンが展示され、その中にひと際目立つ赤い『SM』があった。オーナーは36年もこのSMを所有するシトロエニストだ。【画像】平成元年から赤いシトロエンSMを所有！「右に行けと念じれば右に行く」ほど一心同体全30枚このSMのオーナーは辻下克彦さん。最近まで名古屋にあ