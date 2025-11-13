手の上に載せられた数鉢の豆盆栽のいきいきとした美しさがたくさんの人の心をとらえました。【動画】極小の豆盆栽…野生のタネが小さな鉢に飛び込んで出来ました「ほとんどが、タネが勝手に飛び込んで来たり、うちで半野生化した草たちを使った豆盆栽。こんな遊びに丸一日を費やせる人間で、ごめんなさい」そんなひと言とともに「X」に投稿された四鉢の豆盆栽の写真には、記事執筆時点で「3.1万件」もの「いいね」がついています