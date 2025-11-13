俳優の柄本時生さんは11月13日、自身のInstagramを更新。「ほな・いこか」のアーティスト名でゲスの極み乙女のドラマーとしても活動している、俳優のさとうほなみさんとの結婚を報告しました。【写真】じゃれ合う夫婦ショット「おめでとうございますお似合い」「よろしくお願いいたします」とだけつづり、写真を2枚載せている柄本さん。1枚目は「関係者の皆さま、いつも応援してくださっている皆さまへ」と題した結婚報告の用紙