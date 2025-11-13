今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『Minecraftで作った鉄道路線を運転してみた』というTrain Builderさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）環状高速鉄道から北西本線への直通列車、急行標野行きポルトガルのオリエンテ風の駅、阪急の淡路風の駅、港と一体化した駅などが登場します。﻿Minecraftで作った鉄道路線を運転してみたサンドボックスゲーム『Minecraft（マインクラフト）』で自作した鉄