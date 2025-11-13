ファイターズ・北海道鹿部町出身の伊藤大海投手が、守備のスペシャリストに贈られる三井ゴールデン・グラブ賞を投手部門で初めて獲得しました。守備のスペシャリストに贈られる「三井ゴールデン・グラブ賞」が１１月１２日に発表され、ファイターズからは鹿部町出身の伊藤大海投手が、プロ５年目で初めて選ばれました。投手部門でファイターズから選ばれるのは、ダルビッシュ有投手以来１７年ぶりと