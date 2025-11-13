過去に業務用スーパーを運営していた会社の株主権を巡る民事訴訟で、偽造書類を東京地裁に提出したとして、警視庁は13日までに、有印私文書偽造・同行使などの疑いで男女3人を逮捕した。会社を乗っ取ろうとしたとみて調べる。