Ｊ１新潟は入江徹監督（４８）が今季限りで退任すると発表した。４勝７分け９敗だった６月に樹森監督の後任として就任したが、第３４節まで３分け１１敗と１勝もできないままＪ２降格が決まっていた。入江監督はクラブを通じ、コメントを発表。「このたび、今シーズン限りでトップチームの監督を退任することとなりました。これまで、本当に多くの方々に支えていただきながら戦ってまいりましたが、皆様のご期待にお応えするこ