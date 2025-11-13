全国各地でクマ被害が相次ぐ中、山形・小国町では養鶏場にクマが出没した。【映像】クマが小さな鳥に襲いかかる様子（動画あり）監視カメラ映像には、クマに鶏小屋が荒らされる様子が捉えられていた。小さな鳥を次々と襲うクマ。飼育する36羽のうち、34羽が捕食された。また別の鶏小屋でも被害があった。鶏舎が被害を受けた男性は、鶏舎内の穴を見せて「危ないからふさいだ