米大リーグ、ナ・リーグ優勝決定シリーズのブルワーズ戦で（左から）先発し勝利投手となったドジャース・大谷翔平、1回に先頭打者、4回に2本目、7回に3本目の本塁打を放った＝10月17日、ロサンゼルス（共同）【ラスベガス（米ネバダ州）共同】米大リーグ機構は12日、1年間で最も劇的だった活躍を称賛する「伝説的瞬間」を発表し、10月17日のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で打者として1試合3本塁打を放ち、投手として10奪三振