相次ぐクマ被害を受けて、秋田県警に新たに編成されたチームの出動式がきょう行われ、警察官によるライフルを使ったクマ駆除の運用が始まりました。秋田県警の熊駆除対応プロジェクトチームは、国家公安委員会規則の改正に伴い、きょうから警察官によるライフル銃を使ったクマの駆除が可能となったことから、新たに編成されたものです。「クマ対策のため出動します」警察本部できょう行われた出動式ではチームの代表が出動を宣言し