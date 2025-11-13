警視庁の捜査員が、トクリュウのメンバーに捜査情報を漏えいした疑いで逮捕された事件で、2025年春ごろに内偵捜査が始まったとみられることが分かりました。警視庁暴力団対策課の神保大輔容疑者（43）は、国内最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」の独自のアプリを使ってメンバーに捜査情報を漏えいした疑いが持たれています。その後の関係者への取材で、2025年の4月から5月ごろに内偵捜査が始まったとみられることが分かりま