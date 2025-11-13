13日放送のMBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！」でパーソナリティーのメッセンジャーあいはら（56）が目の手術を受けたことを明かした。あいはらによると今週、飛蚊（ひぶん）症（視界に蚊が飛んでいるように見える症状）のような異常を感じて眼科に行くと「網膜裂孔」と診断された。放置すれば「網膜剥離」になると言われ、レーザー手術することを勧められた。これまで数々の病歴を持つあいはらは「いつものパタ