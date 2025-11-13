元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）、モデル、タレント、マージャンプロとして活躍中の岡田紗佳（31）が、12日深夜放送のテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」（水曜深夜2時17分）に出演。それぞれのNGな男性のファッションについて話した。今回はお笑いコンビ、さらば青春の光の東ブクロ（40）と3人でトーク。番組で、深夜の繁華街で女性に聞いた「イマドキ女子の何でもランキング」の「男のこの見た目には注意せ