¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª 12·î¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢²¿¤«¤È¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Êº£Æü¤³¤Î¤´¤í¡Ä¡Ä¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤­¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¥Ü¥¯¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä¥Ð¥Ã¥¿¥Ð¥¿¤Ç¤·¤¿¤Ã¡ª¡ª10·î¤Ï¡¢ÆÁÅç¤Î¡Ø¥Þ¥Á¡ú¥¢¥½¥Ó¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø¥º¡¼¥È¥Ô¥¢2¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Ï¯ÆÉ·à¡ØÉÓµÍ¤á¤Î³¤¤Ï¿²¼¼¤Ç¥ê¥å¥º¥¿¥ó¤ÎÌ´¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿2025¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤ê¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê²á¤®¤Æ¡¢Æ¬¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¹²¤¿¤À¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡ª¤¿¤À