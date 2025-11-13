【Valve：Steamハードウェア】 2026年 発売予定 価格：未定 Valveは11月13日、新しいSteamハードウェア製品3点を2026年に発売すると発表した。 今回発表があったのは、ゲームパッド「Steam Controller」、小型ゲーミングPC「Steam Machine」、VRヘッドセット「Steam Frame」の3製品。日本、韓国、台湾、香港を含む、現在「Steam Deck」を販売している