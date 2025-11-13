お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一（４９）が７月に著書２冊を刊行し反響を呼んでいる。ごみ清掃員としてごみに関する知識を発信し始め、独自の地位を確立。書籍は１９冊にも上る。芸人・ごみ清掃員の両輪がかみ合った今、見据えるのはベテラン漫才師の頂と世界平和だ。７月に発売された「まんがで読めるごみってなんだろう？世界一わかりやすいごみの本」（講談社）、「僕の仕事はごみ清掃員。」（河出書房新社）は