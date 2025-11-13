在日米大使館は１２日、国内で相次ぐクマ被害に関し、ホームページで警戒を呼びかけた。◆概要日本各地で、特に住宅地に近い自治体を中心にクマの目撃情報や襲撃が増加しています。札幌市では米国総領事館に隣接する円山公園でクマが目撃されたことを受け、公園が２週間閉鎖されました。総領事館は公園外に位置していますが、領事業務などで来館される方は、周囲の状況に十分注意し、慎重に行動するようお願いします。ま