日建工学 [東証Ｓ] が11月13日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比3.3％減の8800万円に減り、通期計画の3億5000万円に対する進捗率は25.1％にとどまり、5年平均の30.9％も下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比18.1％減の2億6200万円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-