台風２６号「温帯低気圧」へ 沖縄・奄美は引き続き「大雨に警戒」 気象庁によりますと、台風２６号は１３日（木）午前９時、石垣島の近くで「温帯低気圧」に変わりました。この台風から変わった「温帯低気圧」が１３日（木）夜には、沖縄・奄美付近に近づくため、１３日（木）夜から１４日（金）未明にかけて、再び大雨となるおそれがあります。 １３日（木）～１４日（金）の、を、画像で掲載しています。雨風シミュレ