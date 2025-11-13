愛知県瀬戸市出身、将棋の藤井聡太六冠(23)が13日、史上最年少の「永世竜王」をかけて竜王戦第4局2日目に臨んでいます。竜王戦七番勝負第4局2日目は、13日午前9時に佐々木勇気八段(31)の封じ手が開かれ、対局が再開しました。藤井六冠は今回のシリーズですでに3連勝していて、第4局に勝利し防衛を達成すると、史上最年少で「永世竜王」の資格を取得します。挑戦者の佐々木勇気八段(31)は、初のタイトル獲得に向け1勝