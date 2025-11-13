佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の13日の天気についてお伝えします。「紅葉スポット」 各地で紅葉が進んでいます。糸島市の雷山千如寺や添田町の英彦山神宮では見頃となっていて、モミジやカエデがきれいに色づいています。山がまるごと赤く染まるのも迫力がありますが、お寺や神社の紅葉もまた趣があります。 「紅葉情報」 福岡県、佐賀県ではほとんどの地域で色づきが始まっています。紅葉