行方不明になっている倉敷市の当時中学3年生・梶谷恭暉さん 岡山県倉敷市の当時14歳の男子中学生が行方不明になり、3年が経ちました。13日朝、母親らが岡山市でチラシを配り情報提供を呼び掛けました。 行方不明になっているのは、倉敷市の当時中学3年生だった梶谷恭暉さんです。13日朝、母親と警察官が岡山市のJR岡山駅で情報提供を呼び掛けるチラシを配りました。 母親らによりますと、恭暉さんは2022年11月13日