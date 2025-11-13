アジア株まちまち、米経済統計待ちの展開豪州株4カ月ぶり安値、利下げ期待消滅 東京時間11:13現在 香港ハンセン指数 26855.59（-67.14-0.25%） 中国上海総合指数 4002.29（+2.15+0.05%） 台湾加権指数 27942.59（-4.50-0.02%） 韓国総合株価指数 4144.53（-5.86-0.14%） 豪ＡＳＸ２００指数 8703.60（-95.93-1.09%） アジア株はまちまち、大量の米重要データを控え様子見姿勢