155.62ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 155.58エンベロープ1%上限（10日間） 154.76現値 154.0410日移動平均 153.93一目均衡表・転換線 153.0221日移動平均 152.50エンベロープ1%下限（10日間） 152.21一目均衡表・基準線 150.42ボリンジャーバンド2σ下限（21日間） 149.64一目均衡表・雲（上限） 149.36一目均衡表・雲（下限） 148.93100日移動平均 147.7