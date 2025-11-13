2020年の7月豪雨で甚大な被害が出た大分県日田市の天ケ瀬温泉についてです。 災害の記憶を残していこうとモニュメントが完成したほか、地元で愛されてきた喫茶店も営業を再開しています。 復興に向けた歩み進める温泉街を取材しました。 豪雨で流れた橋の一部使ったモニュメント ◆TOS佐野格記者「2020年にこちらの玖珠川が氾濫し、新天瀬橋が流されてしまいました。その新天瀬橋の一部を使って作られたのがこ