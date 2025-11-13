俳優の柄本時生と、さとうほなみが13日、それぞれInstagramを更新し、結婚したことを報告しました。【映像】柄本時生、さとうほなみ笑顔のツーショット写真を公開同じ写真を投稿した2人は「関係者の皆さま、いつも応援してくださっている皆さまへ。私事ではございますが、柄本時生とさとうほなみは本日、十一月十三日に入籍いたしましたことをご報告いたします。これからも感謝と初心を忘れずふたりで歩んで参ります。今後とも