タレントの狩野英孝、ゆうちゃみが13日、都内で行われた森永乳業の『ラッキーピノセンター』オープニングイベントに参加した。【全身ショット】似合いすぎる…ピノカチューシャをかぶって登場したゆうちゃみ＆狩野英孝イベントでは、これまで奇跡的なハプニングを何度も起こしてきた狩野が『ピノノくじ』にチャレンジすることになった。“強運”“ラッキー代表”と紹介された狩野は「そういわれるとラッキーだけで、ここまで