警察官によるライフル銃でのクマの駆除が可能になり、岩手県警の出動式を終え出発する隊員ら＝13日午前、岩手県滝沢市警察官によるライフル銃でのクマの駆除が13日に可能となったことを受け、人的被害が深刻な秋田、岩手両県の県警は同日、機動隊や県外の警察から派遣された銃器対策部隊からなるクマ対策チームの出動式をそれぞれ開いた。秋田市の県警本部前では隊員が整列。小林稔本部長が「県民の安全・安心を脅かす深刻な事態