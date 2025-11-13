不倫されて再構築の道を選ぶって、苦しいことの連続ですよね……。挙句の果てに、義実家の帰省まで強制されたら、我慢の限界になってしまうことも。今回は、再構築する代わりに義実家と縁を切った女性のエピソードをご紹介します。全部暴露しちゃおうかな？「夫に不倫され、離婚しようと思ったけど『二度としない』『許してほしい』と言われたので再構築することに。その年の年末、夫から当然のように義実家への帰省の話をされまし