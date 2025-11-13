市街地に出没したクマを、緊急時に警察がライフル銃で駆除する運用が13日始まり、出動式が行われました。13日本格的に活動を始めた警察の特別部隊「熊駆除対応プロジェクトチーム」。人の生活圏にクマが相次いで出没していることを受け、警察庁は、規則を一部改正し、ライフル銃を使用する条件に緊急時のクマの有害駆除を盛り込みました。県警察本部小林稔本部長「市町村、関係機関との連携を密にし、速やかかつ確実な対応