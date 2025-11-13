焼きたてのおいしさを急速冷凍したパンで贅沢な朝を2025年11月4日発売の「優雅な朝食パンギフト」目覚めの空気がひんやりとしてきたこの季節。温かい飲み物と香ばしいパンが並ぶだけで、朝の時間が少しだけ愛おしく感じられます。気持ちに余裕がないときほど、朝のひとときは心を整えるチャンスかもしれません。そんなときにおすすめなのが、冷凍パンで人気のスタイルブレッドのパンセットと新作スイーツパン。2025年11月4日、“朝