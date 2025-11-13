泣く子も笑う「だるまさん」シリーズにギフトボックス新登場！ボードブック版だるまさんが赤ちゃんのファーストブックとして人気の「だるまさん」シリーズ（かがくいひろし作）。2008年に第1作目の「だるまさんが」が刊行されて以来、泣いている赤ちゃんも笑顔になると評判になり、続編「だるまさんの」「だるまさんと」をあわせたシリーズ累計発行部数は1,080万部を超えたベストセラー絵本となっています。わが子も大好きで、「だ