監修医師：高藤 円香（医師） 防衛医科大学校卒業 / 現在は自衛隊阪神病院勤務 / 専門は皮膚科 尋常性疣贅の概要 尋常性疣贅（じんじょうせいゆうぜい）とは良性の皮膚腫瘍で、一般的に「イボ」と呼ばれるものの一種です。 「イボ」を大きく分類すると、ウイルス性疣贅、脂漏性角化症、軟性線維腫の3つに分類されます。さらにウイルス性疣贅は、尋常性疣贅（典型例、非典型例）、特殊型、伝染性軟属腫（水イボ）に分類されます