戸田建設 [東証Ｐ] が11月13日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比95.5％増の153億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の262億円→333億円(前期は290億円)に27.1％上方修正し、一転して14.5％増益見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比15.4％減の179億円に減る計算になる。