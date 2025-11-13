「Losing isn't an option!（負けるという選択肢はない）」【写真】ホラー映画のような加工がされた“キラー”山本由伸日本時間11月4日に行われたメジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの優勝パレード。冒頭の言葉でファンを沸かせたのは、ワールドシリーズMVPに輝いた山本由伸投手。ロバーツ監督が“キラー”と表現「山本投手はワールドシリーズで第2戦に先発して9回を投げきって勝利。第6戦では6回を1失点に抑えて勝利投手