MLBロサンゼルス・ドジャースの球団カメラマンであるスーフー氏は11月7日、Instagramを更新。ワールドシリーズで優勝投手となり、MVPに輝いた山本由伸の写真を公開した。 「MVP」と題された写真には、試合後にユニフォームの袖で涙を拭う山本の姿が写っている。山本はワールドシリーズ第6戦で先発し勝利投手となった翌日の第7戦にも登板。満身創痍の状態でブルージェ