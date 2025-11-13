ガソリン税に上乗せされている暫定税率の廃止に伴う措置で、国が石油元売り業者に支給しているガソリンの補助金が、１１月１３日から５円増額となります。（藤得記者）「レギュラー１６９円がいま１６４円になりました。５円値下がりです」ガソリン税に上乗せされている暫定税率が１２月３１日に廃止されることに伴い、国は１３日から補助金をガソリン１リットルあたり５円増額しました。これを受け、札幌市西区のガソリンス