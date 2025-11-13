漫画家の山本さほさんが、2024年からはじまった“発見だらけ”の子育ての日々をつづります。今回は、子どもが初めて寝返りしたことを友人の万城目学さんに話した際のエピソードです。「赤ちゃんは一度動き出したら止まりません」と言われたその言葉に、当時はピンと来なかったけれど…。この漫画をすべて読む（全4P）次回は11月27日（木）公開予定です。『きょうも厄日ですTHE FINAL』がいよいよ発売！ツイていると、逆に