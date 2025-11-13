13日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ 78485 2.7 44860 ２. 純金信託 1075124.3 20075 ３. 日経Ｄインバ8742 -18.95754 ４. 楽天Ｗブル7491 6.7 53200