１１月１３日からガソリンへの補助金が増額される中、北海道内の最新の灯油とガソリンの価格は３週ぶりに値上がりしています。１２日に発表された道内の灯油の配達価格は、１０日時点で１リットルあたり１２８.１円となり、前の週と比べて０.４円高くなりました。石油情報センターによりますと、原油の価格がわずかながら上がったことにより、３週ぶりに値上がりしたということです。来週の価格はほぼ横ばいとなる見込みです