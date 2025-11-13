横浜FCの三浦文丈監督J2降格が決まったJ1横浜FCは13日、三浦文丈監督（55）の今季限りでの退任を発表した。7月の四方田修平前監督の解任を受けてコーチから昇格。「目標のJ1残留を達成できず、非常に悔しい気持ちと申し訳ない気持ち。残り2試合は横浜FCの未来のために全力で戦い、責務を全うする」とコメントした。