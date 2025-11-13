NPB(日本野球機構)は12日、フリーエージェント宣言(FA権)した選手を公示しました。国内FA宣言選手はソフトバンク・東浜巨投手、日本ハムの石井一成選手と松本剛選手、楽天の辰己涼介選手の4人。海外FA宣言選手は楽天・則本昂大投手、DeNAの伊藤光選手と桑原将志選手、中日・松葉貴大投手の4人です。▽FA選手の成績一覧【国内FA】◆ソフトバンク 東浜巨投手7試合登板、4勝2敗、投球回32回1/3、被安打30、被本塁打2、与四球5、19奪三