【モデルプレス＝2025/11/13】女優の飯島直子が11月12日、自身のInstagramを更新。手作りのビーフシチューを披露した。【写真】50代女優「野菜がワイルド」手作りビーフシチュー並んだ食卓◆飯島直子、手作りビーフシチュー披露飯島は「冬の気配を感じる 今日このごろ」とつづり、日頃の食事やポインセチアなどの写真を投稿。「栄養はたくさんとってますが野菜不足だったので きのうは、きゅうり1本と シワシワになったトマト 手作