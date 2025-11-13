【モデルプレス＝2025/11/13】なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務める「東海テレビ×WOWOW 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ」の放送が決定。Season1は東海テレビ・フジテレビ系全国ネットにて2026年1月10日（毎週土曜日23時40分〜24時35分／全8話）より、Season2はWOWOWプライム・WOWOWオンデマンドにて2026年3月より放送・配信される。【写真】大西流星、“オタ活”の様子公開◆「横浜ネイバーズ」が映像化決