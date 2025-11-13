上半身の“寸胴化”に悩む大人世代におすすめしたいのが、あぐらのまま手軽にできるねじりポーズ。ヨガの簡単ポーズ【アルダ・マッチェンドラ・アーサナ】をやさしくアレンジした軽減法で、固まりがちなわき腹・骨盤周りを気持ちよくほぐしながら、自然とくびれラインを作ります。筋トレのような負荷は不要。呼吸に合わせてゆっくりねじるだけで、姿勢までスッと整い、印象が若々しく変わっていきます。「くびれ」が消えるのは、筋