タレントの福留光帆（22歳）が、11月11日に自身のYouTubeチャンネルを更新。令和ロマン・松井ケムリのツッコミに「本当になんか結構悔しいことが多くて。なんでこんなに面白いんだろう。そりゃM-1、2回獲れますよね」と嫉妬した。福留光帆のYouTubeチャンネルに、ラジオ番組「GURU GURU！」で共演している令和ロマン・松井ケムリが出演。ケムリが以前ラジオで福留ついて、明石家さんまの若い頃や相方の高比良くるまに似た喋りの能