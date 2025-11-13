心までとろける奇跡の光を味わう！ メゾンカカオのクリスマス限定チョコ 鎌倉発祥のチョコレートブランド「メゾンカカオ」から冬の限定コレクション「AURORA COLLECTION(オーロラ コレクション)」が登場！ 販売期間は11月13日(水)から12月25日(木)で、全国の「メゾンカカオ」店舗とオンラインショップにて購入できます。 東海エリアでは「ジェイアール名古屋タカシマヤ」の地下1階に店舗があります。 今年