紅白は観ず、除夜の鐘は“野球バット”で撞く――。石原慎太郎氏を父に持つ四兄弟がそれぞれの記憶をたどる『石原家の兄弟』（新潮社）から、知られざる「石原家のお正月」を描いた一編を紹介。型破りなのに不思議と温かい、石原家ならではの家族の時間とは？（全2回の1回目／後編を読む）【衝撃写真】除夜の鐘を「野球バット」でつく石原慎太郎＆四男・延啓石原家の四男で画家の石原延啓さんが明かす、「石原家のお正月」とは？