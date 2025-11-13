たどつアートフェスティバル 香川県多度津町で11月22日から30日まで、アートイベント「たどつアートフェスティバル」が開催されます。 かつてこんぴら参りの玄関口として栄えた港周辺から本町筋周辺の空き家や店舗を会場に、24人のアーティストが作品を展示し、無料で観覧できます。 オリジナルグッズが貰えるスタンプラリーや、ロシアの工芸品・マトリョーシカに絵付けするワ&#